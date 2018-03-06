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Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа

06.03.2018 РИА Новости 98 1
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил, что в целом войска и силы на Северо-Востоке - это важнейшая составляющая флота, и сегодня объединение является крупнейшей самодостаточной группировкой с развитой инфраструктурой, расположенной не только на полуострове Камчатка, но и на островах Курильской гряды.

"Группировка планово совершенствуется в соответствии с современными задачами. Большое внимание мы уделяем не только обновлению боевого корабельного состава, который решает задачи в этом регионе, но и приему в эксплуатацию новых судов обеспечения, техники береговых войск. Мы активно совершенствуем материальную базу, развиваем ремонтные мощности, приводим в порядок причальный фронт", - констатировал адмирал.

По его словам, подразделения, которые несут службу на Северо-Востоке, командование ТОФ старается укомплектовывать военнослужащими по контракту.

"Это требует соответствующего подхода к созданию условий службы, организации быта. Поэтому не так давно на островах Курильской гряды для военнослужащих сданы два современных общежития. Каждый жилой блок полностью укомплектован мебелью и всем необходимым для проживания вплоть до подключения к спутниковому телевидению. Также оборудованы комнаты для занятия спортом, столовая. Общежития построены с учетом климатических условий и сейсмоактивности местности", - добавил Авакянц.
05.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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06.03.2018 02:20
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