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Командующий ТОФ рассказал о стоящих на вооружении подлодках

06.03.2018 РИА Новости 107 0
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Атомный подводный крейсер стратегического назначения Александр Невский. Архивное фото
Атомный подводный крейсер стратегического назначения Александр Невский. Архивное фото.
Источник: © Минобороны России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) Тихоокеанского флота проекта 667БДР прошли заводской ремонт, находятся в боевой готовности и еще послужат, они будут выводиться из боевого состава по мере поступления на вооружение новых атомных крейсеров проекта 955, заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Эти корабли (РПКСН проекта 667БДР) будут выводиться из боевого состава по мере поступления на вооружение новых атомных крейсеров проекта 955. Таких субмарин в составе подводных сил ТОФ пока только две - "" и "Владимир Мономах". Однако это не означает, что будущее лодок проекта 667БДР предрешено. Корабли за время эксплуатации показали себя очень надежными и в недавнем прошлом прошли заводской ремонт. Ракетоносцы по-прежнему в строю, боеготовы и успешно выполняют поставленные задачи", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил участие РПКСН "Рязань" проекта 667БДР в тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами России под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ в декабре прошлого года.

"Экипаж справился с ответственной задачей успешно. Так что эти лодки еще послужат", - заключил адмирал.
05.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
667
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит

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