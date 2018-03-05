Тихоокеанский флот получит восемь корветов "Совершенный"
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Корвет проекта 20380 Совершенный. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тихоокеанский флот в 2018 году готовится принять корвет проекта 20380 "Громкий", затем - усовершенствованного проекта - "Гремящий"; всего в планах довести их общее количество до восьми единиц, заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.
"В конце прошлого года мы уже получили первый корабль проекта 20380 корвет "Совершенный". В текущем году флот готовится принять корабль такого же проекта - "Громкий", а затем и усовершенствованного проекта - "Гремящий". Всего в ближайшие годы мы рассчитываем принять на вооружение до четырех корветов с оптимальным составом вооружения. Всего же в планах довести их общее количество до восьми единиц", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.
По его словам, в корветах "Гремящий" и "Проворный" внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. "Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет "Калибр", который отлично зарекомендовал себя во время эксплуатации на Черноморском флоте и Каспийской флотилии", - отметил адмирал.
Он подчеркнул, что если следовать духу и букве ГПВ-2027, то флот в ближайшие годы должен существенно обновиться. По его информации, в соответствии с ГПВ-2027 на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ будут также построены четыре малых ракетных корабля проекта 22800, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
"Эти скоростные малоразмерные и малозаметные корабли водоизмещением порядка 800 тонн придут на смену ракетным кораблям и катерам, которые выслужили или в перспективе выслужат установленные сроки эксплуатации. Не исключено, что еще несколько подобных кораблей построит для нас "Восточная верфь", - добавил Авакянц.
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05.03.2018
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