Генерал рассказал об уникальных парашютных системах российских ВДВ
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Десантирование во время учений ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Парашютных систем для десантирования тяжелой техники в настоящее время нет ни у кого в мире, кроме Воздушно-десантных войск России, заявил начальник воздушно-десантной подготовки - заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.
"На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта. И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютных систем для десантирования тяжелой техники ни у кого, кроме нас, нет", - сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
По его словам, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10, запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2". Техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9, рассказал генерал.
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05.03.2018
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