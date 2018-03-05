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Корабль "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием

06.03.2018 РИА Новости 99 0
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Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников. Архивное фото
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) проекта 1155 "Маршал Шапошников", проходящий ремонт и модернизацию, будет усилен ударным ракетным оружием, заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Мы не отказываемся и от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20-30 лет, если эти единицы имеют модернизационный ресурс. Очевидно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил. В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них - БПК "Маршал Шапошников". Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он добавил, что в настоящее время в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 "Смерч". "Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран", - уточнил адмирал.
05.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1234 Овод
пр. 1155
ТОФ

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