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ТОФ может получить адаптированный под "Калибры" крейсер после 2021 года

06.03.2018 РИА Новости 108 0
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K-456_Tver_project-949A
Атомный подводный крейсер К-456 «Тверь» ("Вилючинск", "Касатка"). Проект 949А "Антей". Источник: shtillshtill.livejournal.com.

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года, заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Есть планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит". Практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил, что после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их "арсенал ракет существенно увеличится".
05.03.2018
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