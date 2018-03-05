Более миллиона человек подписались на аккаунты Минобороны в соцсетях
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Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число подписчиков аккаунтов Минобороны РФ в социальных сетях превысило 1 миллион человек, сообщает газета "Красная звезда", официальный печатный орган Вооруженных сил России.
"Число подписчиков на официальные аккаунты министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях впервые превысило 1 миллион человек", - пишет газета.
Добавляется, что военное ведомство ведет аккаунты в различных социальных сетях уже более трех лет.
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05.03.2018
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