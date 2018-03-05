Более миллиона человек подписались на аккаунты Минобороны в соцсетях



Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число подписчиков аккаунтов Минобороны РФ в социальных сетях превысило 1 миллион человек, сообщает газета "Красная звезда", официальный печатный орган Вооруженных сил России.

"Число подписчиков на официальные аккаунты министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях впервые превысило 1 миллион человек", - пишет газета.

Добавляется, что военное ведомство ведет аккаунты в различных социальных сетях уже более трех лет.