В России модернизируют парашют Д-10
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Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Модернизация парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава Воздушно-десантных войск России в боевом комплекте "Ратник" начнется в марте, заявил начальник воздушно-десантной подготовки - заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.
"Что касается людских парашютов, то в марте этого года открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник", - сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
По его информации, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10; запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2"
"Современные парашютные системы отличаются высокой надежностью и дают возможность совершать прыжки с больших высот из военно-транспортных самолетов и вертолетов", - добавил генерал.
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05.03.2018
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