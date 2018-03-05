Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России модернизируют парашют Д-10

06.03.2018 РИА Новости 102 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения. Архивное фото
Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Модернизация парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава Воздушно-десантных войск России в боевом комплекте "Ратник" начнется в марте, заявил начальник воздушно-десантной подготовки - заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.

"Что касается людских парашютов, то в марте этого года открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник", - сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

По его информации, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10; запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2"

"Современные парашютные системы отличаются высокой надежностью и дают возможность совершать прыжки с больших высот из военно-транспортных самолетов и вертолетов", - добавил генерал.
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Арбалет-2
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы