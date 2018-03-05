"Искандер" поразил командный пункт "противника"
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ракетчики Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на дальность более 100 километров и с высокой точностью поразили имитирующую командный пункт условного противника цель, сообщила в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) военнослужащие соединения ракетных войск ЗВО, проходящие переобучение в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск, выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" … на дальность свыше 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью", - сказано в публикации, размещенной на сайте официального печатного органа Минобороны России в понедельник.
В ней отмечено, что действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на "отлично".
Проведение боевого пуска "стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М".
"После завершения учения военнослужащим предстоит погрузка новой техники на железнодорожные платформы и марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации", - уточнила "Красная звезда".
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи - на дальностях до 500 километров.
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05.03.2018
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