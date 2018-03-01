Запрет дизельных авто в Германии срывает боеготовность НАТО
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Карикатура на запрещение проезда по улицам дизельных автомобилей.
Источник: www.belvpo.com
Административный суд ФРГ во вторник, 27 февраля, принял решение о том, что власти германских населенных пунктов имеют право запрещать проезд по улицам дизельных автомобилей из-за высокой концентрации загрязнения воздуха. Постановление суда распространяется на крупные города, такие как Штутгарт, Дюссельдорф и другие.
Данное обстоятельство вызвало беспокойство у американских военных. Так, 1 марта с официальным заявление выступил представитель сухопутных сил США в Штутгарте Ларри Рейли. Он сообщил, что военные поддерживают тесное сотрудничество с местными властями в решении данного вопроса, но пока не ясно какие это может повлечь за собой последствия. Запрет на въезд в город дизельным транспортных средствам может стать серьезной проблемой как для военной логистики, так и для передвижения военнослужащих наличном автотранспорте.
В пригороде Штутгарта дислоцируется около 20 тыс.американских военнослужащих, которые используютавтомобили с дизельными двигателями в личных целях. Помимо этого около 80 процентов из 4800 служебных транспортных средстввойск США в Европе оснащены именно такими моторами.
Проблемы с передвижением военнослужащих и с доставкой военных грузов могут возникнуть и в других городах, где дислоцируются крупные американские военные объекты – Висбаден, Графенвёр, Дюльмен, Гармиш-Партенкирхен и другие населенные пункты, где дислоцируется склады, батальоны, авиабазы и тренировочные центры НАТО. А это, в свою очередь, может существенно повлиять на боеготовность войск и их способность оперативно реагировать на угрозы.
Стоит заметить, что американские военные не в первый раз пытаются установить свои правила и требуют исключительного отношения к себе на территориях независимых государств под прикрытием защиты тех от угрозы с Востока. Но вот согласятся ли теперь власти Германии на условия американцев ценою здоровья собственных граждан – вопрос открытый.
Николай Крылов
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01.03.2018
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