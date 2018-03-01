Поляки учатся спасать своих американских защитников



Учения в Польше по реагированию на ДТП.

Источник: belvpo.com Учения в Польше по реагированию на ДТП.Источник: belvpo.com

Польские и американские военнослужащие 26 февраля совместно со спасательными и медицинскими службами г. Жагань провели учение по реагированию на кризисные ситуации. Речь идет о тренировке по взаимодействию в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий при участии военнослужащих. В учении приняли участие около 100 человек.

Сценарий мероприятия предполагал, что в условиях плохой видимости произошло столкновение нескольких военных транспортных средств и гражданского автомобиля. В результате ДТП пострадали несколько десятков человек, в том числе, трое детей. Оказание помощи было возложено на военных и гражданских медиков. К месту аварии прибыли пожарные, военная жандармерия и полиция.

Спасательная операция предполагала принятие чрезвычайных мер, участие дополнительных специализированных служб, техники, а прежде всего координирование действий всех участников. Учение стало проверкой взаимодействия государственной администрации и представителей вооруженных сил в случае кризисной ситуации с участием военнослужащих НАТО.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла проверка готовности подразделений польской 11-й бронекавалерийской дивизии, дислоцирующейся в г. Жагань, по оказанию помощи гражданским спасательным службам.

Этому учению предшествовало трагическое событие, которое произошло 19 февраля. Жители районов, расположенных вблизи полигона Дравско-Поморске, еще одного места дислокации американских войск, стали свидетелями аварии, когда на ровной дороге в хорошую погоду микроавтобус, отвозивший инвалидов на реабилитацию, резко выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы утверждают, что спровоцировали аварию транспортные средства американского контингента, которые преградили дорогу микроавтобусу, практически вытолкнув его навстречу грузовику.

Автомобильные аварии, «героями» которых становятся американские военные – это ежедневная реальность и большая проблема на польских дорогах. В районах, где размещены бронетанковая бригадная группа США или боевая батальонная группа НАТО, об этом знают не понаслышке.

Похоже, полякам проще приготовиться спасать бравых янки, чем научить их ездить по польским дорогам…

Николай Астровский