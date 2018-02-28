Летчики ВВС США уходят на «гражданку» после встреч в Сирии с «сушками»



Летчики ВВС США.

Источник: Еловский Константин/ТАСС Летчики ВВС США.Источник: Еловский Константин/ТАСС

Что во время войны с ИГИЛ так сильно напугало пилотов Америки

Прошло три месяца, как Ирак устами премьер-министра Хайдер Аль-Абади заявил об окончательной победе над «Исламским государством» *. Примерно месяц назад об этом официально сообщил Вашингтон. Тем не менее, Пентагон избегает делать какие-либо серьезные выводы из операции «Не­по­ко­ле­би­мая решимость», если не считать парадных заявлений Трампа о «великолепном разгроме» террористов ИГИЛ.

Попытку понять, что на самом деле происходило в небе и на земле Ирака и Сирии с лета 2014 года по конец 2017 года, сделали Райан Фишель и Аэрон Штайн, соответственно, боевой летчик F-15E ВВС США и старший научный сотрудник Центра атлантического совета.

Они дали следующую оценку войны: «Сирийцы использовали старые самолеты с относительно слабыми датчиками и ограниченными возможностями, а русские применяли более современные технологии, хотя и без интеграции, характерной для большинства западных ВВС. Баланс технологической мощности был определенно в пользу коалиции. Однако из-за сочетания политических и военных обстоятельств в войне с „Исламским государством“ было время, когда не гарантировался контроль над воздухом, несмотря на технологическое господство коалиции».

Иначе говоря, ВВС США совместно с союзниками, совершив с октября 2014 года по ноябрь 2017 года, 165 000 боевых вылетов, оказывается, не всегда господствовали в воздухе Ирака и Сирии. Судя по всему, имелся в виду период первых двух лет, когда под властью боевиков оказались огромные территории этих стран.

Между тем, по наблюдению Фишеля, именно в это время ни на секунду не смолкал гул на военных базах, откуда взлетали американские самолеты для нанесения ударов по отрядам ИГИЛ. По интенсивности полетов аэродромы коалиции напоминали самые загруженные гражданские аэропорты. Зачастую пилоты делали два-три вылета в день, но что интересно: возвращались, так и не отбомбившись. Как признался, генерал-лейтенант Джон Хэстерман, начальник ВВС США, примерно 75% летчиков летали бесполезно, не применив ни одного боеприпаса.

По факту, ни линейный состав, ни командование ВВС США с самого начала не хотели рисковать, особенно, после распространения в интернете публичных казней. Если бы кто-то из американских пилотов попал в руки головорезов, репутационные потери Обамы и Демпартии были бы очень велики. Во многом именно этим объясняется запредельный уровень «бесполезных» вылетов с осени 2014 по ноябрь 2016 годов. Как только летчики сообщали, что дальше становится опасно, руководство давало отбой. Тогда в низком небе Ирака и Сирии и впрямь господствовали самопальные беспилотники боевиков.

Кроме того, из-за высокой интенсивности боевых вылетов в небе Ирака и Сирии командование ВВС США вынуждено было контролировать маршруты штурмовиков и истребителей подобно полетам коммерческих самолетов в оживленном воздушном пространстве. То есть с выделением эшелонов высот. Именно так гарантировалась безопасность.

Однако ситуация изменилась с началом антитеррористической операции российских ВКС в Сирии. Неожиданное появление наших «сушек» вносило неопределенность в существующий «небесный» порядок, что очень нервировало американских летчиков. Плюс к этому командование ВВС США было вынужденно действовать более жестко и по отношению к отрядам ИГИЛ, чтобы не ударить лицом в грязь.

Похоже, процент «бесполезных» вылетов до штурма Мосула был еще больше, чем говорил Джон Хэстерман. Если до середины 2016 года с авиаударами было пусто, то потом — стало густо, поскольку этот город утюжили безжалостно и без передышки. О «хирургическом вмешательстве», которое обещало ВВС США, сразу же забыли, как только атакующие части наткнулись на жесткое сопротивление. Только за две недели марта 2017 года американцы нанесли 1400 бомбовых ударов по западной части мегаполиса, разрушив 10 тысяч домов. По оценке иракских чиновников, каждую неделю жертвами варварских налетов становилось до 500 человек убитыми, не считая раненных.

Независимые правозащитники называют еще более высокие цифры потерь. Напомним, сражение за Мосул длилось 9 месяцев. За это время, по отчету «Ассошиэйтед Пресс», от бомб и ракет погибли примерно 11 тысяч гражданских лиц, что составило примерно 9% от числа реальных жертв. Фактически масштабы гуманитарной катастрофы сокрыты, как минимум, в десять раз. Поскольку Вашингтон не брал в расчет неопознанные человеческие останки и не считал тех, кто погребен под руинами заданий.

Пентагон, естественно, списал гражданские жертвы на военные обстоятельства, хотя многие летчики ВВС США, надо сказать, очень болезненно отреагировали на эти новости. Впрочем, единственное, о чем на самом деле сожалело высокое американское командование, так о запредельной стоимости боевых вылетов. Так, во время войны с ИГИЛ час боевого вылета штурмовика А-10 стоил $ 18 тысяч, F-16 — $ 19 тысяч, B-52 — $ 63 тысячи. Суммарно, по данным издания Business Insider, Пентагон тратил около $ 12,5 млн. в день, выбросив, в прямом смысле слова, на воздух за три с половиной года войны $ 16 млрд.

Еще одним откровением войны с ИГИЛ стало осознание Пентагоном узости функционала БПЛА и слабых возможностей боевой авиации в небинарных конфликтах, в которых совершенно неясно, кто союзник, а кто враг. Вот, если бы противники имели опознавательные знаки отличия, тогда, дескать, было бы просто замечательно. Иначе говоря, с камер беспилотников или с космических спутников видно далеко не все, как подается в рекламных роликах американской армии.

Вот и получается, что под удар ВВС США, как правило, попадали либо те, кто не дружил с маскировкой, либо те, кого из-за денег предали свои. Впрочем, чаще всего бомбили всех подряд. Конечно, есть еще и третий вариант, когда координаты указывает армейская разведка. Но в этом случае пришлось бы рисковать солдатами, чего по политическим причинам Белому дому не хотелось.

Словом, принятый американцами на вооружение «прусский рецепт» WW2 (2-я Мировая война — авт.) уже не дает прежних результатов. «Нам нужно быть реалистами в этом вопросе. Налицо отсутствие стратегического удовлетворения всеми операциями за последние шестнадцать лет, — пишут Райан Фишель и Аэрон Штайн. — Подумайте, что после масштабной воздушной кампании в Афганистане, „Талибан“ ** не уничтожен, хотя у него нет ПВО и ВВС. А ситуация для нас в этой стране резко ухудшается». По большому счету, ИГИЛ тоже не уничтожен, а произвел ребрендинг.

В сумме эти факторы вылились в серьезную проблему, с которой столкнулось командование ВВС США во время операции «Не­по­ко­ле­би­мая решимость». Неожиданно возник и стал увеличиваться дефицит боевых летчиков. Генерал Дэвид Гольдфейн, руководитель кадровой службы, признал, что скорость увольнения пилотов его просто обескураживает и, безусловно, угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

Сегодня из 3495 летчиков, необходимых американской армии, вакантными остаются 723 места. И это число стремительно увеличивается. Люди, отслужив 10 лет, категорически оказываются продлевать контракт с Пентагоном и уходят в гражданские авиакомпании.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.

** «Движение Талибан» решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.

Александр Ситников Александр Ситников