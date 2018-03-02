Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество



Истребитель МиГ-31.

Источник: rg.ru Истребитель МиГ-31.Источник: rg.ru

Озвученная Президентом России Владимиром Путиным информация о гиперзвуковом ракетно-авиационном комплексе "Кинжал" очень обрадовала всех, кто вложил много сил в создание истребителя МиГ-31. Теперь легендарный самолет обретет новое качество.

Известно, что конструкторы рассматривали "тридцать первый" не только как перехватчик ПВО. В 80-е годы планировалось, что он станет платформой для запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт". Однако перестройка и "новое мышление" поставили крест на этой многообещающей теме.

Уже в годы существования современной России прорабатывалась возможность создания конверсионного варианта этой системы, в том числе совместно с правительством Казахстана. Проект получил название "Ишим". Но и он не был доведен до конца.

МиГ-31 под влиянием витавших в то время идей поначалу даже начали списывать, но в итоге его было решено сохранить самолеты в войсках и модернизировать их.

Так, благодаря доработанным РЛС, у самолета появилась возможность обнаруживать цели на дальности в 320 км. При этом радар способен одновременно сопровождать 10 объектов и наводить ракеты на 6 из них.

Новые ракеты "воздух-воздух" могут выполнять задачи на рекордной дальности действия - 280 км.

И вот теперь стало известно еще об одной специальности этих самолетов. Военные эксперты считают, что без МиГ-31 комплекс "Кинжал" вообще бы не состоялся. Благодаря возможности перехватчика развивать скорость более 3000 км/ч, новая ракета разгоняется до гиперзвука.

В США и КНР, где работают над подобными системами, разработчики вынуждены создавать более громоздкие и сложные конструкции, которые сложнее довести до уровня серийного изделия.

Алексей Брусилов