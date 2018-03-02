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Секреты Су-57 собрали на видео

05.03.2018 Российская газета 62 0
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: sukhoi.org/Global Look Press

На видео многофункциональный истребитель пятого поколения выполняет фигуры высшего пилотажа, выпускает ракеты и просто красиво рассекает небо.



Минутный ролик, посвященный характеристикам и особенностям недавно прошедшего боевые испытания в Сирии самолета, опубликовал телеканал "Звезда".

Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и относится типу малозаметных самолетов. Композитные материалы, из которых он состоит на 25 процентов, являются радиопоглощающими.

Су-57 оснащен мощными современными средствами РЭБ, которые могут заглушить головки самонаведения ракет. Истребитель способен сопровождать одновременно десять целей и обнаруживать их даже в задней полусфере.

Самолет должен стать "глазами всей армии".

Вооружен истребитель новой 30-миллиметровой авиапушкой 9-А1-4071К и управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Дальность их стрельбы превышает 500 километров.

Двигатели с управляемым вектором тяги делают Су-57 сверхманевренным. Фигура высшего пилотажа "бочка", которую выполняет пилот на видео, это лишь немногое из того, что умеет истребитель.

Справка "РГ"

Создание российского перспективного многофункционального истребителя 5-го поколения началось в 2001 году. Самолет призван был заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет он совершил 29 января 2010 года. А три года спустя началось его мелкосерийное производство. Поставка первой партии Су-57 запланирована на 2019 год.


Олег Корякин
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Проекты
Истребитель 5 поколения

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