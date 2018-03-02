Секреты Су-57 собрали на видео
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Истребитель Су-57.
Источник: sukhoi.org/Global Look Press
На видео многофункциональный истребитель пятого поколения выполняет фигуры высшего пилотажа, выпускает ракеты и просто красиво рассекает небо.
Минутный ролик, посвященный характеристикам и особенностям недавно прошедшего боевые испытания в Сирии самолета, опубликовал телеканал "Звезда".
Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и относится типу малозаметных самолетов. Композитные материалы, из которых он состоит на 25 процентов, являются радиопоглощающими.
Су-57 оснащен мощными современными средствами РЭБ, которые могут заглушить головки самонаведения ракет. Истребитель способен сопровождать одновременно десять целей и обнаруживать их даже в задней полусфере.
Самолет должен стать "глазами всей армии".
Вооружен истребитель новой 30-миллиметровой авиапушкой 9-А1-4071К и управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Дальность их стрельбы превышает 500 километров.
Двигатели с управляемым вектором тяги делают Су-57 сверхманевренным. Фигура высшего пилотажа "бочка", которую выполняет пилот на видео, это лишь немногое из того, что умеет истребитель.
Справка "РГ"
Создание российского перспективного многофункционального истребителя 5-го поколения началось в 2001 году. Самолет призван был заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет он совершил 29 января 2010 года. А три года спустя началось его мелкосерийное производство. Поставка первой партии Су-57 запланирована на 2019 год.
Олег Корякин
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02.03.2018
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