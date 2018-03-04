На Западе дали оценку и пугающее название новому оружию России
|
|
Гиперзвуковая ракета.
Источник: rg.ru
Британские журналисты были настолько впечатлены информацией о новом российском оружии, озвученной в президентском послании Федеральному собранию, что решили сами предложить название одной из разработок.
Как сообщает Metro, речь идет о гиперзвуковой ракете комплекса "Авангард", которую невозможно перехватить.
Издание пишет, что это оружие может нанести удар по любой точке Земли. При этом автор публикации напоминает, что ракета способна совершать маневры на пути к цели и является неуязвимой для систем противоракетной обороны.
"Мы хотели бы предложить для неуязвимого "Авангарда" свое название: "Невеста Сатаны", - пишет Metro.
Вариант подобного названия объясняется тем, что Россия также испытывает стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 "Сармат", известный в НАТО как Satan-2.
В целом журналисты оценили новое оружие России как крупный технологический прорыв, который может значительно повысить военный потенциал страны.
Руслан Мельников
|
04.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.03.2018 Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
14.02.2018 Страшные серии для экспертов НАТО
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
30.10.2017 Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
25.07.2017 Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета
05.05.2017 Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
26.12.2016 «Сармат» — тяжеловес ядерного сдерживания