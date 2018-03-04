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На Западе дали оценку и пугающее название новому оружию России

05.03.2018 Российская газета 67 0
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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник: rg.ru

Британские журналисты были настолько впечатлены информацией о новом российском оружии, озвученной в президентском послании Федеральному собранию, что решили сами предложить название одной из разработок.

Как сообщает Metro, речь идет о гиперзвуковой ракете комплекса "Авангард", которую невозможно перехватить.

Издание пишет, что это оружие может нанести удар по любой точке Земли. При этом автор публикации напоминает, что ракета способна совершать маневры на пути к цели и является неуязвимой для систем противоракетной обороны.

"Мы хотели бы предложить для неуязвимого "Авангарда" свое название: "Невеста Сатаны", - пишет Metro.

Вариант подобного названия объясняется тем, что Россия также испытывает стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 "Сармат", известный в НАТО как Satan-2.

В целом журналисты оценили новое оружие России как крупный технологический прорыв, который может значительно повысить военный потенциал страны.


Руслан Мельников
04.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
РС-20Б
Сармат МБР
Проекты
NATO
ГЗЛА

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