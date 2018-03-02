«Утроить усилия»: почему Китай спешит создать ударный флот



Китайский авианесущий крейсер "Ляонин" в Гонконге, июль 2017 года.

Источник: Vincent Yu/AP Китайский авианесущий крейсер "Ляонин" в Гонконге, июль 2017 года.Источник: Vincent Yu/AP

Китай создает свой первый авианосец с ядерной энергетической установкой

Китай планирует удвоить и утроить усилия для достижения требуемых технологических прорывов при создании авианосцев с ядерными энергетическими установками, новых подводных лодок с ЯЭУ, неатомных подводных лодок с воздухонезависимыми установками, а также основанных на искусственном интеллекте боевых системах и интегрированных сетевых коммуникационных систем.

Эта информация содержится в пресс-релизе, в котором в общих чертах представлена стратегия китайской судостроительной корпорации (CSIC) во всех ее бизнес-сферах на ближайшее время.

Китайская судостроительная корпорация (CSIC) строит как гражданские, так и военные корабли. Ее производственные мощности сосредоточены на северо-западе Китая, отмечает Defense News.

В релизе компании сказано, что запланированные технологические прорывы требуются для военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК), чтобы улучшить его боевые и оперативные возможности,

создать возможности для реальных стратегических действий и операций на океанских театрах военных действий уже к 2025 году.

К слову, исходный пресс-релиз китайской судостроительной корпорации, на котором были озвучены эти детали, с сайта организации впоследствии был удален. Обновленный пресс-релиз всего-навсего отмечал, что компания "должна решительно реализовать взгляды председателя Китайской Народной Республики, председателя Центрального военного совета КНР товарища Си Цзиньпина по укреплению ВМФ НОАК, руководствоваться при строительстве кораблей современными взглядами на ведение вооруженной борьбы и ускорить прорывы в ключевых базовых технологиях".

Китайская судостроительная корпорация (CSIC) ранее отвечала за ремонт и ввод в боевой состав единственного авианосца в стране, ранее называвшегося "Варяг". Корабль был куплен у Украины в конце 1990-х годов и поступил на вооружение ВМФ Китая в 2012 году как "Ляонин".

Компания в настоящее время уже строит первый авианосец, созданный исключительно на верфях Китая. Это несколько модернизированная версия "Ляонина" с многочисленными улучшениями. Корабль в настоящее время достраивается на верфи CSIC в Даляне, где в свое время был отремонтирован и доведен до состояния оперативной готовности и сам "Ляонин".

Также Китай планирует в ближайшее время создать авианосец классического типа с обычной силовой установкой, который будет оснащен для запуска самолетов электромагнитными катапультами. Ранее сообщалось, что

Пекин добился в этой сфере прогресса, и новый авианосец будет производить достаточно энергии, чтобы питать катапульты подобного типа.

ВМФ НОАК уже обладает парой катапульт. По некоторым данным, одной паровой, второй - электромагнитной. Обе предназначены для обучения личного состава и размещены в учебном центре на авиабазе в одной из провинций северо-востока Китая, где китайские палубные истребители J-15 "Летающая Акула" отрабатывают взлет и посадку на палубу авианосца.

Состоящие на вооружении ВМФ НОАК авианосцы пока могут запустить самолет, используя трамплинную схему. Однако подобная схема запуска летательных аппаратов не позволяет использовать некоторые типы палубных самолетов, в частности, тяжелые турбовинтовые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Иными словами, самолет ДРЛО и У не может взлететь без катапульты, ему при использовании трамплинной схемы запуска не хватает мощности двигателей. Поэтому вместо самолета приходится использовать вертолеты ДРЛО, а это существенно ограничивает боевые возможности авианосца.

По этим причинам Китай намерен отказаться от порочного трамплина и окончательно перейти к авианосцам классического типа.

Научный сотрудник в Морской программе безопасности школы С. Раджаратнама международных исследований в Сингапуре Коллин Кох заявил, что китайский авианосец с ядерной энергетической установкой создаст условия для долговременного пребывания авианосных соединений ВМФ НОАК в отдаленных районах Мирового океана, в частности, в западной части Тихого океана и в Индийском океане.

Это также позволит ВМФ НОАК быстрее реагировать на непредвиденные обстоятельства. К примеру, при необходимости продемонстрировать флаг в региональных горячих точках, или принять участие в гуманитарных операциях и операциях по оказанию помощи населению при стихийных бедствиях. Коллин Кох напомнил об использовании ВМС США авианосца во время усилий по оказанию помощи после разрушительного цунами в Индийском океана в 2004 году.

"То, что Китай работает над атомным авианосцем на протяжение уже нескольких лет - факт общеизвестный", - пояснил "Газете.Ru" научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

По словам эксперта, в разного рода китайских источниках неоднократно появлялись отрывочные сведения о работе над корабельными ядерными энергетическими установками, по всей видимости, предназначенными для авианосцев.

Новость, по мнению Кашина, состоит в том, что в Китае решили резко активизировать работу по созданию авианосца с ЯЭУ. И уже называется некий ориентир передачи корабля в боевой состав флота - 2025 год.

Сейчас китайцы, продолжил эксперт, достраивают первый отечественный авианосец, отдаленно похожий на "Варяг". На несколько более ранней стадии строительства находится неатомный авианосец, который будет оснащен катапультами и двигательной установкой с интегрированным электродвижением.

Насколько успешно у китайцев продвигаются работы по созданию реакторной установки для надводного корабля, сказать трудно, считает Василий Кашин. Однако опыт строительства атомных подводных лодок в Китае уже накоплен большой, то есть школа у них есть, поэтому строительство реакторной установки для авианосца не вызовет непреодолимых трудностей.

"До самого последнего времени у китайцев не было классических авианосцев. Наш "Варяг", он же "Ляонин" с трамплином - это несколько не то, что требуется для полноценного ведения боевых действий", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Однако не так давно китайцы купили у Бразилии старый авианосец "Сан-Паулу" (ранее французский "Фош"), в Австралии - далеко не молодой авианосец "Мельбурн", напомнил эксперт. Покупки осуществлялись якобы в целях разделки кораблей на металлолом.

На самом деле "Мельбурн" и "Сан-Паулу" - авианосцы классической схемы, и приобретались китайцами в первую очередь в целях изучения конструкции.

Кроме того, считает Храмчихин, немало технологий получено и в результате промышленного шпионажа, в том числе и у Соединенных Штатов. Поэтому построить авианосец классической схемы вначале с обычной энергетической установкой, а затем и с ядерной, для китайцев не составит особого труда.

Можно не сомневаться, что у китайцев в ближайшее время будет флот, вполне сопоставимый по боевым возможностям с американским тихоокеанским, уверен Александр Храмчихин.

Что касается российских усилий по созданию авианосца с ядерной энергетической установкой, то они пока дальше оживленных дебатов и демонстрации различных моделей не продвинулись. В частности, совсем недавно была показана очередная модель авианосца проекта "Шторм". Эксперты отметили, что она существенно отличается от представленных ранее концептов Крыловского научного центра. Главное - надстройка-"остров" смещена к корме. Для нового авианосца в будущем планируется использовать истребители пятого поколения Су-57К.

Ранее проект "Шторм" предусматривал постройку корабля длиной 330 метров, шириной - 40 метров, а осадкой - 11 метров. Скорость авианосца должна была достигать 30 узлов, а авиационное крыло насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.

Но недавно подписанная ГПВ не предусматривает постройку авианосцев в ближайшее десятилетие.

Михаил Ходаренок