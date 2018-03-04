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В РФ создадут танк на колесной платформе

05.03.2018 Военное обозрение 79 0
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Российский бронетранспортер "Бумеранг"
Российский бронетранспортер "Бумеранг".
Источник: https://super-orujie.ru

Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.

В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,

сказал глава ВПК в эфире канала "Звезда".

Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время,

добавил он.

Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру "Бумеранг", разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – "прорыв инженерной мысли", отмечал он.

Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
04.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг

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