В РФ создадут танк на колесной платформе



Российский бронетранспортер "Бумеранг".

Источник: https://super-orujie.ru Российский бронетранспортер "Бумеранг".Источник: https://super-orujie.ru

Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.

В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,

сказал глава ВПК в эфире канала "Звезда".

Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время,

добавил он.

Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру "Бумеранг", разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – "прорыв инженерной мысли", отмечал он.

Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.