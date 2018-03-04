В РФ создадут танк на колесной платформе
|
|
Российский бронетранспортер "Бумеранг".
Источник: https://super-orujie.ru
Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.
В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,
сказал глава ВПК в эфире канала "Звезда".
Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время,
добавил он.
Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру "Бумеранг", разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – "прорыв инженерной мысли", отмечал он.
Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
|
04.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.03.2018 Подписались на 10 лет
28.02.2018 Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма
28.02.2018 "Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
14.02.2018 Страшные серии для экспертов НАТО
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
31.01.2018 О некоторых авиационных новинках прошлого года
29.01.2018 Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
23.01.2018 Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе "Бумеранг"