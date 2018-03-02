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В ближайшее время РВСН получат несколько ракет "Сармат"

05.03.2018 РИА Новости 117 0
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Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат".
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В ближайшее время российская армия получит несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

При этом он отметил, что говорить о серийном производстве "Сармата" "в ближайшие год-два преждевременно". Оснащение войск этими комплексами запланировано на 2018-2027 годы.

"Принятие "Сармата" на вооружение будет рентабельным, что редко для новинок, потому что базировать эту межконтинентальную баллистическую ракету можно в существующих шахтных пусковых установках при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов", - добавил сенатор.

Накануне, представляя послание Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, а также самыми современными системами преодоления ПРО. По словам президента, началась активная фаза его испытаний.

Масса ракеты "Сармат" достигает двухсот тонн, она придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе.

Крест на попытках США

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, новое российское вооружение ставит крест на попытках Вашингтона достичь одностороннего военного преимущества перед Москвой как с целью шантажа, так и для первого удара.

"Новая тяжелая жидкостная МБР "Сармат", которая способна атаковать противника как через Южный, так и Северный полюс, и новое поколение крылатых ракет большой дальности, способных осуществлять полет к цели на предельно малой высоте - порядка 10-15 метров, необходимы России для того, чтобы США не смогли уйти в необратимый военно-технический отрыв за счет создания высокоэффективных систем ПРО, включая их космический эшелон", - отметил он.
02.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит

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