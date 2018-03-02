Путин планирует наградить работников предприятий, создавших новое оружие



Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

КАЛИНИНГРАД, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах наградить тех, кто работал над созданием корпуса гиперзвуковой ракеты "Авангард", и о том, что высокотехнологичное вооружение создавали десятки предприятий в кооперации.

В четверг Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших образцах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

"Вы знаете, я расскажу вам историю, откуда взялся тезис, когда я благодарил наших ученых, инженеров, рабочих за результаты их работы. Тайны тоже никакой здесь не раскрою: когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по "Авангарду" - это очень грозное оружие межконтинентальной дальности, я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Вот мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Я так перелистал, говорю: "Это что такое?", а мне главный конструктор говорит: "Это наши кооперации, если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось", - сказал Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

"Понимаете, даже я осознал в этот момент очень важную вещь, которая заключается в том, что мы не утащили где-то что-то и что-то с чем-то свинтили, а это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране. Это десятки предприятий, тысячи работающих - это значит, что у нас есть такой огромный работающий, генерирующий конечный продукт комплекс, который включает в себя и науку, и образование, и кадры, и современные производственные мощности. И это вселяет в нас надежду на то, что все это может быть использовано и применено и в гражданских отраслях производства", - добавил президент.