Жириновский предложил названия для новой ядерной ракеты



Владимир Жириновский.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Жириновский.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать новую крылатую ядерную ракету "Смерч" или "Сокрушение", чтобы сразу показать всю мощь оружия.

"Названия "Смерч" или "Сокрушение" были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия",- сказал парламентарий.

Соответствующие телеграммы Жириновский направил министру обороны Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в пятницу, сообщает пресс- служба депутата.

В четверг Владимир Путин рассказал о разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны.

По сообщению министерства обороны, на сайте http://vote.mil.ru открыто народное голосование. За сутки поступило более 63 тысяч идей, каждый час приходит еще порядка трех тысяч. Голосуют не только россияне, но и жители стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.