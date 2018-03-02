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Жириновский предложил названия для новой ядерной ракеты

05.03.2018 РИА Новости 91 0
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать новую крылатую ядерную ракету "Смерч" или "Сокрушение", чтобы сразу показать всю мощь оружия.

"Названия "Смерч" или "Сокрушение" были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия",- сказал парламентарий.

Соответствующие телеграммы Жириновский направил министру обороны Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в пятницу, сообщает пресс- служба депутата.

В четверг Владимир Путин рассказал о разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны.

По сообщению министерства обороны, на сайте http://vote.mil.ru открыто народное голосование. За сутки поступило более 63 тысяч идей, каждый час приходит еще порядка трех тысяч. Голосуют не только россияне, но и жители стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Жириновский Владимир
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

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