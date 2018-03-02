США создали в ЕС запасы для развертывания дополнительно до 300 тысяч солдат



Солдаты спецназа США (зеленые береты). Архивное фото.

Источник: © Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza Солдаты спецназа США (зеленые береты). Архивное фото.Источник: © Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США создали в Европе тыловые запасы для дополнительного развертывания группировки до 300 тысяч военных, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"США отрабатывают трансатлантическую переброску воинских формирований, как правило, уровня бригады, на территорию Европы. В различных местах создают запасы вооружения, военной техники, специальной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества и так далее. Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек", - сказал Фомин в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, в Европе созданы восемь координационных центров для контроля прибывающих войск и их размещения в странах Восточной Европы.