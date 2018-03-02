Говорить об изоляции России несерьезно, заявили в Минобороны
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ сотрудничает с 91 государством, контактирует по линии ВТС со 101 страной, говорить об изоляции России несерьезно, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Говорить об изоляции было бы просто несерьезно. На сегодняшний день министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества - на 10 государств больше, то есть со 101 государством", - сказал замминистра обороны в эфире телеканала "Россия 24".
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02.03.2018
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