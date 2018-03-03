Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Оренбургской области военные ЦВО на учениях заглушили связь "противника"

05.03.2018 РИА Новости 71 0
0
Понравилась новость?
 0
Во время учений. Архивное фото
Во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа заглушили связь условного противника во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"По замыслу специалистам РЭБ нужно было оперативно развернуть комплексы беспилотных летательных аппаратов "Леер" и "Орлан", выполнить ряд специальных задач по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения, определить принадлежность, создать воздушные и наземные помехи, заглушить связь и не допустить нападения противника на позиции своих войск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в маневрах, которые проходят в рамках полевого выхода, приняли участие более 200 специалистов, было задействовано свыше 40 единиц современных систем радиоэлектронной борьбы.
03.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы