В Оренбургской области военные ЦВО на учениях заглушили связь "противника"
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Во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа заглушили связь условного противника во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
"По замыслу специалистам РЭБ нужно было оперативно развернуть комплексы беспилотных летательных аппаратов "Леер" и "Орлан", выполнить ряд специальных задач по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения, определить принадлежность, создать воздушные и наземные помехи, заглушить связь и не допустить нападения противника на позиции своих войск", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в маневрах, которые проходят в рамках полевого выхода, приняли участие более 200 специалистов, было задействовано свыше 40 единиц современных систем радиоэлектронной борьбы.
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03.03.2018
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