Депутат: агрессивное поведение НАТО не останется безнаказанным
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Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не оставит безнаказанным агрессивное поведение союзников НАТО в отношении себя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ.
"Нужно похоронить дурные мысли союзников НАТО о том, что их агрессивное поведение в отношении России останется безнаказанным", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Активность окружения России станциями ПРО вынуждает нашу страну публично предупредить те страны, которые разместят на своей территории американские противоракеты, что они войдут в число первоочередных целей, в том числе и превентивного российского ракетно-ядерного удара",- заключил депутат.
Он добавил, что подобное обращение к так называемым "странам-оси ПРО" должно быть закреплено на законодательном уровне и выступил инициатором подготовки обращения.
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03.03.2018
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