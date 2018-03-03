Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Депутат: агрессивное поведение НАТО не останется безнаказанным

05.03.2018 РИА Новости 64 0
0
Понравилась новость?
 0
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Virginia Mayo

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не оставит безнаказанным агрессивное поведение союзников НАТО в отношении себя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ.

"Нужно похоронить дурные мысли союзников НАТО о том, что их агрессивное поведение в отношении России останется безнаказанным", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Активность окружения России станциями ПРО вынуждает нашу страну публично предупредить те страны, которые разместят на своей территории американские противоракеты, что они войдут в число первоочередных целей, в том числе и превентивного российского ракетно-ядерного удара",- заключил депутат.

Он добавил, что подобное обращение к так называемым "странам-оси ПРО" должно быть закреплено на законодательном уровне и выступил инициатором подготовки обращения.
03.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы