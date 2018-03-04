Испытания завершены: источник рассказал о новой ядерной энергоустановке



Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Источник: © Минобороны РФ Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщил военно-дипломатический источник.

Он отметил, что такие технологии сегодня разработаны и реализуются только в России.

По словам источника, в прошлые годы Москва специально отправляла Западу "сигналы" о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал. Именно поэтому несколько лет назад была организована утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.

"Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем, чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", - заявил источник.

Новейшие виды российского вооружения

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Перехватить практически невозможно

Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев рассказал, что перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой, о котором говорил Путин, будет практически невозможно.

Беспилотные подводные аппараты, по словам главкома, будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения. Наличие данного оружия, подчеркнул Королев, "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

Высокоточный гиперзвуковой "Кинжал"

В свою очередь, главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что комплекс "Кинжал" расширит возможности ВКС России по реагированию на агрессию, поможет сдерживать вероятных противников от необдуманных действий.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", - сказал главком.

Высокоточная гиперзвуковая ракета, подчеркнул Суровикин, имеет дальность больше двух тысяч километров и может наносить удары, не заходя в зону ПВО противника.