Источник: ракетный комплекс "Авангард" запустили в серийное производство



Авангард. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Авангард. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Западным партнерам Москвы, как отметил собеседник агентства, пора осознать новую реальность. Новейшая разработка, по его словам, способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник также отметил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках.

О ракетном комплексе "Авангард" президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному собранию.

Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для новейшей разработки. "Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" - "Невеста Сатаны", - написало издание.