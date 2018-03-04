Источник: ракетный комплекс "Авангард" запустили в серийное производство
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Авангард. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Западным партнерам Москвы, как отметил собеседник агентства, пора осознать новую реальность. Новейшая разработка, по его словам, способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Источник также отметил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках.
О ракетном комплексе "Авангард" президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному собранию.
Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для новейшей разработки. "Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" - "Невеста Сатаны", - написало издание.
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04.03.2018
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