Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 марта, примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Пятого марта 2018 года президент России примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, на котором будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в этот же день Путин посетит Съезд транспортников России - главное отчетное мероприятие отрасли, которое проводится раз в пять лет. Глава государства выступит на пленарном заседании съезда, собравшего в Москве более 700 специалистов транспортной отрасли, а также осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года.
Сообщается, что состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМ и Транссибирской магистрали.
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04.03.2018
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