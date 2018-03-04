Заметки на полях о Мюнхенской конфереции по безопасности



Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности 2018 года.

Источник: securityconference.de Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности 2018 года.Источник: securityconference.de

Как сообщает французский бюллетень "TTU" в материале "La conférence de Munich confirme la menace russe", основные вещи, которые оживляли конференцию по безопасности в Мюнхене, проходили за закрытыми дверьми. Равенство между состоянием угрозы и число готовых к использованию сил придало импульс мысли о том, что Россия Владимира Путина представляет собой основную причину стратегического дисбаланса, чьей жертвой Европа является на протяжении последних пяти лет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался предложить геополитическую лекцию о том, как "должно быть лучше", подтверждая свои слова тезисом о "российском успехе в Сирии", хотя никто этому не поверил. Российское выступление заплутало в стратегических коммуникациях, в котором доминировал идеологический нарратив "ошибки Запада", связанный с настоятельной необходимостью "понять Россию", и успеха не имело. Высокопоставленный немецкий чиновник поделился своим утомлением от Лаврова, которого он охарактеризовал как "беспомощного". "Разница между Лавровым и Громыко состоит в том, что первый полностью подконтролен ФСБ, а второй зависел от Партии".

После того, как европейцы только укрепились в своем отношении в части российской угрозы, они успокоили себя по поводу военного ответа на нее. Так, в отчете конференции была опубликована цифра в 31813 человека, которые могут быть мобилизованы практически сразу перед лицом 78000 русских, стоящих на границах Евросоюза. Затем последовало заявления Майка Пенса, который сообщил, что США останутся финансовым и операционным сердцем НАТО. И, наконец, подтверждение того, о чем Юбер Ведрин [министр иностранных дел Франции - bmpd] говорил 15 лет назад: оборона Европы прежде всего обеспечивается НАТО.

Три руководителя самых крупных европейских разведок в этом никогда не сомневались. Это Бруно Карл (БНД), Алекс Юнгер (МИ6) и Бернар Эмье (DGSE) публично заявили о том, что у них есть общее понимание факта глубокой нестабильности, которая нависает над будущим Ближнего Востока. Но они также хотели продемонстрировать, что основное ядро Европы и НАТО - Франция, Германия и Великобритания, преодолеют сложные времена Брексита. Немецкий дипломат уточнил, что "французы являются нашими стратегическими союзниками. И в области разведки, мы, также как и в случае с британцами, едины". "Понятно, что мы приветствуем двухсторонние связи, но мы также верим в будущее разведки под эгидой НАТО", продолжил он.

Воскресенье 18 февраля стало днем отлета, и уже в самолетах чиновники и представители компаний, которые вели записи, потрясенно говорили о "лицемерии дискуссий и твиттизации вопросов безопасности". А для одного француза, который является регулярным участником конференции, самым главным стало то обстоятельство, что самые высокопоставленные представители этого мира предпочитают коммуникации для мобилизации общественного мнения, вместо того, чтобы сомкнуть ряды по обсуждению ключевых вопросов.