Россия и Китай договорились о помощи в освоении космоса
|
|
Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация в Токио на Международном форуме по освоению космоса подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса. Другое соглашение о создании Центра данных по лунным проектам, сообщает сайт "Роскосмоса".
Соглашение предполагает рассмотрение возможности запуска в 2022 году орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" и запуска в 2023-м китайской миссии на южный полюс Луны.
Договоренности также предполагают, что Россия и Китай для своих космических программ смогут привлекать научный и производственный потенциал друг друга.
О сотрудничестве России и Китая в области освоения космического пространства ранее договаривались в ноябре 2017 года. Программа совместных действий до 2022 года касается запуска спутников, изучения дальнего космоса, освоения Луны, проблемы космического мусора и зондирования поверхности Земли.
|
04.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 Рогозин: из 19 объектов космодрома Восточный завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
20.02.2018 Объявлен тендер на разработку проекта ракеты-носителя для российской лунной программы
14.02.2018 Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС
06.02.2018 Каждому свое
06.02.2018 Россиян предложили обложить "лунным оброком"
05.02.2018 «Технодинамика» протестирует парашюты для нового космического корабля «Федерация»
31.01.2018 Ракета "Протон" оказалась ненужной