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Тульский губернатор заявил, что наблюдал за испытаниями новейшего оружия

05.03.2018 РИА Новости 180 0
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Алексей Дюмин
Алексей Дюмин.
Источник: © Пресс-служба правительства Тульской области

МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что, будучи заместителем министра обороны, присутствовал на испытаниях новейшего российского оружия, о котором президент России Владимир Путин рассказал в четверг.

Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

"Эти образцы, те, которые <…> показали, я их видел воочию. Видел живьем и непосредственно находился на полигонах, где это испытывалось. По старой службе в Минобороны. Но я четко знал, что <…> это была совершенно секретная информация. У нас есть высокотехнологичное оружие, которое даст возможность нанести ответный удар любому агрессору в любой точке мира", - отметил Дюмин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", которая уже вышла на дальневосточном дубле.

Дюмин был назначен заместителем министра обороны России в декабре 2015 года и вошел в состав коллегии Минобороны. На этой должности Дюмин курировал боевую подготовку, а также экономику ведомства - департамент строительства, обеспечение жильем военнослужащих, военную медицину, департамент имущественных отношений. В феврале 2016 года Дюмин был назначен на должность исполняющего обязанности губернатора Тульской области.
03.03.2018
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