Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
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Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщил военно-дипломатический источник.Он отметил, что такие технологии сегодня разработаны и реализуются только в России.
По словам источника, в прошлые годы Москва специально отправляла Западу "сигналы" о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал. Именно поэтому несколько лет назад была организована утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.
"Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем, чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", - заявил источник.
Однако, добавил он, вместо того чтобы приступить к переговорам по обеспечению глобальной безопасности, западные страны, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать российские сигналы.
"Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", - сказал источник.
Он подчеркнул, что Россия не выходила из ключевых договоров, обеспечивающих необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов.
"Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей", - заключил источник, напомнив, что одна из важных мыслей в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию заключалась в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.
|Российские вооруженные силы.
|Источник: РИА Новости, Инфографика
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03.03.2018
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