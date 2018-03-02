"Трайдент-2" продлевается до 2040 года



БРПЛ Trident II.

Источник: militaryparitet.com БРПЛ Trident II.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 2 мар. 2018 – 1 марта агентство UPI сообщает, что ВМС США выдали компании Charles Stark Draper Laboratory Inc контракт в размере 132,9 млн долл США по программе обслуживания системы наведения БРПЛ Trident D5 Mk6.

Модифицированный контракт, объявленный в среду министерством обороны, предназначен для проверки, ремонта и повторной сертификации инерционных единиц измерения, электронных компонентов и модулей ракетной системы Trident, состоящей на вооружении ядерных сил США и Великобритании. При максимальном значении всех вариантов контракт стоит 370 млн долл.

Компания планирует завершить работу к 30 января 2021 года.

Система оружия Trident II представляет собой ядерную стратегическую баллистическую ракету подводного старта. Почти половина стратегических боеголовок США находится на 14 подводных лодках класса "Огайо", ими оснащены все четыре британских ПЛАРБ класса "Вэнгард".

Draper является главным подрядчиком для повышения надежности по программе Trident Life Extension (продление срока службы). БРПЛ Trident II D5, названная в честь трехконечного копья морского бога Нептуна, создана и производится компанией "Локхид Мартин". В настоящее время ведется работа по продлению срока службы системы до 2040 года.