Намечены шаги по производству Ан-132
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Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017.
Источник: УНИАН
"Военный Паритет", 3 мар. 2018 – Подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании между аэрокосмической компанией Taqnia, компанией "Антонов" и компанией WAHAJ по созданию стратегического консорциума для производства самолетов Ан-132, сообщает АО "Антонов" 1 марта.
Саудовско-украинский многоцелевой самолет Ан-132 (совместная разработка "Антонова" и саудовской группы KACST) предназначен, в частности, для транспортировки вооруженных солдат и военной техники. Этот меморандум следует за недавними инициативами Taqnia в создании альянса для создания производственных, испытательных и сервисных возможностей по данной программе. Данное соглашение было подписано во время военной выставки AFED'2018, состоявшейся в Эр-Рияде (25 февраля - 3 марта 2018 года).
Стороны договорились о том, что на первом этапе совместного производства первые серийные самолеты будут построены на заводе "Антонова" в Украине, компании TAQNIA и WAHAJ будут осваивать производство комплектующих. В частности, WAHAJ будет заниматься производством шасси и их испытаниями. На следующих этапах стороны договорились углубить сферу сотрудничества на авиационном производстве "Антонова", поскольку начнется реализация стратегического плана по созданию производственных мощностей на территории Саудовской Аравии.
|Саудовско-украинский многоцелевой самолет Ан-132 (совместная разработка "Антонова" и саудовской группы KACST).
|Источник: militaryparitet.com
"Данный меморандум является следующим шагом по развитию нашего взаимодействия по программе Ан-132.. Мы ценим это сотрудничество. Это взаимовыгодно для всех сторон и всех компаний, участвующих в проекте. Наш новый продукт должен занять достойное место на мировом рынке", заявил президент компании "Антонов" Александр Кривоконь.
"Это соглашение является свидетельством наших работ по превращению компании WAHAJ в глобального поставщика аэрокосмических компонентов и систем. Мы твердо верим в то, что эта программа станет важной вехой в создании современной промышленности в королевстве и послужит многообещающим примером для других международных аэрокосмических компаний, которые будут подражать нам в таких усилиях", заявил Айман Аль Хазми, генеральный директор WAHAJ.
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03.03.2018
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