Уведомление о предстоящей поставке Украине первых противотанковых ракетных комплексов Javelin

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 1 марта 2018 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей поставке Украине по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) партии переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin из наличия армии США. Поставка санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 47 млн долл.

Военнослужащие морской пехоты США производят учебные стрельбы из ПТРК FGM-148 Javelin во время совместных с молдавской армией учениях на полигоне в Бельцы (Молдавия), 12.12.2014 (с) Chad McMeen / морская пехота США

Согласно уведомлению, в поставку войдут 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin. Также будут поставлены тренажеры Basic Skill Trainers (BST). Имущество будет передано из наличия армии США. Генеральным подрядчиком по поставке выступит совместное предприятие Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin, которое произведет предпродажную подготовку пусковых установок и ракет из наличия армии и министерства обороны США.

Со стороны bmpd напомним, что информация о том, что президент США Дональд Трамп одобрил поставку Украине партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на общую сумму около 47 млн долл, включающую 35 переносных пусковых установок СLU и 210 противотанковых ракет Javelin, появилась в декабре 2017 года. До того Совет национальной безопасности США 14 ноября 2017 года вынес рекомендацию об одобрении данной поставки. Финансироваться поставка комплексов Украине должна в счет американского финансирования (в утвержденном военном бюджете США на 2018 финансовый год на военную помощь Украине выделено 350 млн долл).

Поставка комплексов Javelin станет первой поставкой Украине американского "летального" вооружения по линии межправительственных иностранных военных продаж (FMS). Украина станет вторым получателем ПТРК Javelin среди бывших советских республик (не считая Прибалтики) после Грузии, получившей первую партию комплексов в январе 2018 года (то есть примерно через два месяца после выпуска соответствующего уведомления DSCA Конгрессу США о предстоящей поставке этих комплексов Грузии).