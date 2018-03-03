Истребитель Су-30СМ официально принят на вооружение

Как сообщается в корпоративной газете "Вымпел" АО "Гос МКБ "Вымпел" имени И.И. Торопова" (АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), Распоряжением Президента Российской Федерации от 12 января 2018 года многофункциональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России.

Су-30СМ (с) АО "ГосМКБ "Вымпел" имени И.И. Торопова"

Как говорится в опубликованном в данном издании обращении по данному случаю Генерального директора АО "Гос МКБ "Вымпел" имени И.И. Торопова" Н.А. Гусева к коллективу, "новые самолеты [Су-30СМ] оснащаются разработанными и поставляемыми АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" изделиями 170-1 и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР.

Изделие 170-1 при непосредственном участии специалистов АО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова" успешно интегрировано в состав комплекса авиационного вооружения Су-30СМ и в значительной степени определяет его высокий боевой потенциал.

УВ-30МКР является аналогом экспортных модификаций устройств типа УВ-30, эксплуатируемых на самолетах в Индии, Малайзии, Алжире.

В ходе боевых действий в Сирии истребители Су-30СМ продемонстрировали высокие летные качества и боевую эффективность.