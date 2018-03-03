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ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников

05.03.2018 Lenta.ru 117 0
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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

Минобороны России выбрало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в качестве "идеальной площадки" для подготовки частных военных компаний (ЧВК). Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов.

"Я занимался вопросом разработки закона о ЧВК и мы выходили на Генеральный штаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой для этого", — сказал он, добавив, что ДОСААФ имеет преимущество, поскольку является общественной неправительственной организацией.

"Если решение будет принято, то мы готовы поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определенный тип техники", — уточнил Стаськов.

"К сожалению, там, где война, там и потери. Поэтому нужна социальная защищенность наших соотечественников, чтобы каждый знал, что это оплачиваемый труд, и случись что — будут выделены средства, семья не будет брошена", — заключил представитель ДОСААФ.

В России в настоящее время деятельность частных военных компаний запрещена. Участие в боевых действиях в качестве наемника является уголовно наказуемым преступлением.

7 февраля сообщалось, что американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний. Данные о погибших разнятся: Znak.com в своем интервью с вдовой сообщил о 217 погибших, The New York Times — о 200 убитых, "Московский комсомолец" привел число в 40 убитых, "Новая газета" рассказала о 13 погибших, "Коммерсантъ" — об 11. Российский МИД предварительно подтвердил гибель пяти россиян.
03.03.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ

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