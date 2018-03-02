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НАТО констатировала бесполезность российских комплексов С-400

05.03.2018 Lenta.ru 58 0
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Зенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400.
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В НАТО считают, что закупать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 бесполезно, так как они не интегрируются с системами противоракетной обороны альянса. Об этом заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, ее слова передает РИА Новости.

Во время своего выступления в Афинах она заявила, что страны-члены НАТО должны учитывать несовместимость систем, прежде чем закупать С-400 у России. Гетемюллер добавила, что наибольшая эффективность "может быть достигнута только посредством взаимодействия систем альянса".

29 декабря Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400. Договор о поставках ЗРК предусматривает технологическое сотрудничество.

В феврале сообщалось, что США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, в противном случае в отношении Анкары могут ввести санкции.
02.03.2018
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Россия
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С-400 Триумф
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