Западные лидеры озаботились рассказом Путина о новом российском вооружении



Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге.

Источник: © REUTERS, Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге.Источник: © REUTERS, Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Макрон высказали позицию касательно заявлений российского президента Владимира Путина об отечественной программе вооружений. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

"Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — утверждают в Вашингтоне. Поясняется, что Трамп по отдельности поговорил по телефону с Макроном и Меркель.

2 марта Путин дал интервью телеканалу NBC, в ходе которого рассказал о результатах испытаний новых систем вооружения. В частности, по его словам, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора о ПРО, а растущая военная мощь России — "надежная гарантия мира на планете". Он отметил, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал.