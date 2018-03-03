Западные лидеры озаботились рассказом Путина о новом российском вооружении
|
|
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге.
Источник: © REUTERS, Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Макрон высказали позицию касательно заявлений российского президента Владимира Путина об отечественной программе вооружений. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.
"Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — утверждают в Вашингтоне. Поясняется, что Трамп по отдельности поговорил по телефону с Макроном и Меркель.
2 марта Путин дал интервью телеканалу NBC, в ходе которого рассказал о результатах испытаний новых систем вооружения. В частности, по его словам, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора о ПРО, а растущая военная мощь России — "надежная гарантия мира на планете". Он отметил, что все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал.
|
03.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.03.2018 Лазеры и гиперзвук. Нарушает ли новое оружие России международные договоры
02.03.2018 "Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
05.03.2018 Баллистическая экономика
05.03.2018 Испытания завершены: источник рассказал о новой ядерной энергоустановке
05.03.2018 Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник
05.03.2018 Поклонская предложила название российского боевого лазерного комплекса
05.03.2018 Тульский губернатор заявил, что наблюдал за испытаниями новейшего оружия
05.03.2018 Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем