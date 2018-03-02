Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
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Полет крылатой ракеты.
Источник: rg.ru
На сайте Минобороны России открыт сервис для вариантов названий нового оружия. Военные предлагают жителям страны придумать имена для боевого лазера, глубинного подводного беспилотника межконтинентального класса и крылатой ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета. Оставить свое предложение можно здесь.
После сбора вариантов пользователи Сети проголосуют за лучший. Сайт военного ведомства не показывает заявки, но творческая работа уже развернулась и в аккаунтах Минобороны в соцсетях. Евгений Коненков предложил назвать один из образцов в честь Героя России Романа Филипова. Любители кошек считают, что ядерную ракету необходимо назвать "Барсик" - по их мнению, фраза "К тебе прилетел ядерный "Барсик" отлично звучит. Меломаны предпочли "Гудбай, Америка".
Среди других вариантов "Санкция", "Кондратий", "Паритет", "Учитель", "Русь", "Посол", "Мельдоний" и "Осиновый кол" (ОК). Есть предложение назвать ракету "Иван", а подводный беспилотник "Марья". Либо дать трем предложенным образцам имена былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.
- Название ракеты у меня очень простое и понятное для всех - "Дубинушка", - пишет Олег Строгов.
Напомним, 1 марта в послании к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших военных разработках России. Помимо уже упомянутых, это тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая крылатая ракета "Кинжал" и гиперзвуковая маневрирующая боеголовка "Аванград".
- Техника, оружие появятся и у других стран. У нас это уже есть, нас это не волнует. Главное не в этом. Главное в другом. В людях. Таких людей, как гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда, - отметил президент.
Антон Валагин
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02.03.2018
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