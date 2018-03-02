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ВМС Малайзии планируют приобрести две дополнительные подводные лодки

05.03.2018 ЦАМТО 79 0
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Tunku Abdul Rhaman
Неатомная подводная лодка Tunku Abdul Rhaman типа Scorpene ВМС Малайзии в сухом доке малайзийской военно-морской базы Кота Кинабалу.
Источник: DCNS

ЦАМТО, 2 марта. По информации малазийских СМИ, командование Военно-морских сил страны планирует в ближайшие 20 лет приобрести две дополнительные подводные лодки в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы в регионе.

Как сообщает The Star со ссылкой на заявление командующего ВМС Малайзии адмирала Ахмада Камарулзамана Ахмада Бадаруддина (Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin), ВМС планируют получить одну НАПЛ в период 2031-2035 гг. (в рамках 14-го Малазийского плана), а вторую – в течение 2036-2040 гг. (в рамках 15-го Малазийского плана).

Необходимость закупки адмирал объяснил тем, что ВМС постоянно сталкиваются с новыми проблемами при решении задач по обеспечению безопасности в территориальных водах страны. Это требует совершенствования стратегии и усиления боевых возможностей флота.

Командующий отметил, что принятие первых подводных лодок на вооружение ВМС Малайзии позволило стране получить ряд преимуществ, в первую очередь, при решении территориальных споров в Южно-Китайском море.

В настоящее время на вооружении ВМС Малайзии имеются две подводные лодки. Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью около 1,2 млрд. долл. на поставку двух НАПЛ "Скорпен" был подписан правительством Малайзии с французской компанией DCNS в июне 2002 года. Головная подлодка серии, "Танку Абдул Рахман", была передана ВМС Малайзии 26 января 2009 года, вторая "Тан Разак" в октябре 2009 года.
02.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Малайзия
Франция
Компании
DCNS

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