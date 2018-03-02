"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России



Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 с космодрома Плесецк 28 октября 2015 года.

Источник: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 с космодрома Плесецк 28 октября 2015 года.Источник: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство обороны России открыло народное голосование, по итогам которого выберет названия для трёх новейших российских систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Соответствующий раздел открыт для всех желающих на официальном сайте военного ведомства. Уже поступило более 63 тысяч идей, каждый час приходит еще порядка трех тысяч. Голосуют не только россияне, но и жители стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

На первом этапе будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы, потом откроют голосование с самыми удачными вариантами.

"Володя" или "Пальмира"

Первые предложения не заставили себя долго ждать. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой назвать крылатую ракету "Пальмира" в честь всех российских военных, участвующих в сирийской операции. В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил наречь разработку "Атаманом". Логика тоже ясна.

Среди других откликнувшихся - главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По её мнению, оптимальным вариантом названия ракеты стал бы "Володя".

"И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Не отстают от российских политиков и медийных фигур пользователи соцсетей. Среди уже предложенных россиянами названий можно встретить "Подкидыш", "Паритет", "ПРОщайка", "Рубль" и другие.

Главное - звучность

При этом чёткой закономерности, по которой в российской армии выбирают названия для систем вооружений, не существует.

Так, если название тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" вопросов не вызывает, то уже причины, по которым её предшественнице ТОС-1 дали "сказочное" имя "Буратино", для многих остается загадкой. Такие же курьёзы встречаются и в робототехнике: в перспективной линейке боевых роботов концерна "Калашников" уживаются "Соратник" и "Нахлебник".

Кроме того, некоторые российские системы вооружений хоть и обладают "именами", но более известны под своими шифрами. К такому оружию можно отнести "визитную карточку" российского военного экспорта - систему ПВО С-400 ("Триумф") и готовящуюся ей на смену систему ПВО-ПРО С-500 ("Прометей").

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о принципах, по которым российскому оружию присваиваются наименования, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что единственный критерий тут - звучность и запоминаемость.

Собеседник агентства напомнил, что ранее военное руководство страны велело давать самоходным артиллерийским системам имена цветов. Так появились "Гвоздики" и "Гиацинты". Схожие попытки систематизировать наименования оружия предпринимались и для морских боевых систем, которым хотели давать исключительно "каменные" имена ("Малахит", "Аметист"), но эти идеи так и не прижились.

Среди всех видов и родов российских войск системностью в присвоении имён отличается Военно-морской флот, где большинство кораблей называются в честь советских и российских флотоводцев. Однако и у ВМФ есть немало исключений, среди них "звериная" серия подводных лодок (проект 971), в которую входят подлодки "Волк", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и другие.

Новинки с именем

Не все из представленных президентом РФ новинок нуждаются в именах. Демонстрируя прорывные разработки отечественного ВПК, Путин впервые рассказал о гиперзвуковой системе "Авангард", способной совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Его максимальная скорость в 20 раз превышает скорость звука (20 Махов).

Как пояснил РИА Новости известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30-го ЦНИИ Военно-воздушных сил РФ Алексей Леонков, такие технические характеристики "Авангарда" делают абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью 5 Махов.

Это не единственная гиперзвуковая система, представленная главой государства. Путин также продемонстрировал комплекс "Кинжал", которым оснащаются модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31. Скорость ракеты "Кинжала", которая может снаряжаться как обычным, так и ядерным боевым зарядом, превышает скорость звука в 10 раз, а дальность действия составляет до двух тысяч километров.

Замыкает тройку "новинок с именем" комплекс "Сармат" - единственная разработка, некоторые данные о которой публиковались в СМИ ещё до "военной" речи президента.

По словам главы государства, в России уже начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену "Воеводе", созданной еще в СССР. В отличие от советской ракеты, дальность полета которой составляет 11 тысяч километров, "Сармат" вообще не имеет ограничений по дальности и способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.