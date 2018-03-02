Путин: РФ может применить ядерное оружие при угрозе существованию страны
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия может применить ядерное оружие в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае - если есть угроза самому существованию российского государства", - заявил Путин.
В четверг в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", которую трудно перехватывать средствами ПРО. Во время выступления президента были продемонстрированы кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, а также действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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02.03.2018
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