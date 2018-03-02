Бойцы спецназа Росгвардии совершили по 100 прыжков, готовясь к учениям



Бойцы Росгвардии на тренировке по парашютно-десантной подготовке по высадке на необорудованную площадку в незнакомой местности.

Источник: © Фото : ДВСМИ Росгвардии Бойцы Росгвардии на тренировке по парашютно-десантной подготовке по высадке на необорудованную площадку в незнакомой местности.Источник: © Фото : ДВСМИ Росгвардии

МОСКВА, 02 мар - РИА Новости. В рамках подготовки к учениям в районах Крайнего Севера и Заполярья спецназовцы Росгвардии совершили по 100 прыжков со специальным парашютом системы "Стайер", сообщили РИА Новости в Департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

В соответствии с решением директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова военнослужащие и сотрудники ведомства примут участие в тактико-специальном учении в районах Заполярья и Крайнего Севера. По легенде учения бойцы и офицеры Росгвардии проведут специальную операцию по нейтрализации условной бандгруппы. Воздушно-поисковая штурмовая группа будет действовать в регионе со сложными климатическими условиями. Сейчас бойцы проходят подготовку к ним.

"Бойцы Росгвардии выполнили по 100-му прыжку с парашютом в рамках подготовки к предстоящему учению в районе Крайнего Севера На тренировке по парашютно-десантной подготовке по высадке на необорудованную площадку в незнакомой местности более тридцати бойцов спецназа десантировались из военно-транспортного самолета авиации Росгвардии ИЛ-76. Десантирование происходило с использованием специальной парашютной системы "Стайер", разработанной в городе Иваново. Парашют типа "крыло" используют бойцы элитных спецподразделений Росгвардии", - рассказали в ведомстве.

По информации департамента, в условиях низкой облачности с помощью "крыльев" спецназовцы несколько километров по приборам планировали до района высадки. Несмотря на слабую видимость, росгвардейцы приземлились в точке с указанными координатами, после чего приступили к выполнению учебной задачи.

"На земле бойцов встречала группа поддержки на снегоходах. Спецназовцы собрали парашюты, загрузились в специальные сани, буксируемые снегоходами, и выдвинулись в условный район. Во время предстоящих учений спецназовцам Росгвардии предстоит действовать в сложных климатических условиях Заполярья, когда при сильном морозе могут возникнуть проблемы в использовании приборов навигационных систем, средств связи, другого снаряжения и оборудования. Предстоящее учение проверит и закрепит их теоретические знания и практическую подготовку", - цитирует департамент заместителя руководителя учения подполковника Росгвардии Даниила Мартынова.