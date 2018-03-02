Эксперт рассказал о принципе выбора названий для российского оружия
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Константин Сивков.
Источник: vpk-news.ru
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Закономерности, по которой в советской и российской армиях выбирали названия для систем вооружений, не существует, в первую очередь руководствуются их запоминаемостью и звучностью, заявил РИА Новости в пятницу президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, предложил россиянам придумать названия для трех новейших систем вооружений: боевого лазерного комплекса, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Минобороны России открыло на своем сайте соответствующий раздел vote.mil.ru, на котором любой желающий может предложить свой вариант названия для "новинок" отечественной оборонки.
"Никакой четкой системы в присвоении названий нет. Здесь главное, чтобы название хорошо звучало и запоминалось - это все, что от него требуется", - сказал Сивков.
Эксперт напомнил, что ранее при создании самоходных артиллерийских систем военным руководством страны было принято решение давать им имена цветов, так появились "Гвоздики" и "Гиацинты". Схожие попытки систематизировать наименования оружия предпринимались и для морских боевых систем, которым хотели давать исключительно "каменные" имена ("Малахит", "Аметист"), но и там эта идея не прижилась.
Среди всех видов и родов российских войск системностью в присвоении имен отличается Военно-морской флот, где большинство кораблей называются в честь знаменитых советских и российских флотоводцев. Однако и у ВМФ есть немало исключений, среди них "звериная" серия подводных лодок (проект 971), в которую входят подлодки "Волк", "Пантера", "Леопард", "Тигр" и другие.
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02.03.2018
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