Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок



Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Источник: Минобороны РФ Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.Источник: Минобороны РФ

Так представитель Кремля прокомментировал высказанное журналистами мнение, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компьютерная графика в роликах о ракетах, показанных в ходе оглашения президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта послания Федеральному собранию, была использована из-за секретного характера этих разработок.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказанное журналистами мнение о том, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент.

Как напомнил Песков, Путин в послании сам отмечал, что речь идет "об ультрасовременных разработках, которые, собственно, только вчера [1 марта] были рассекречены" и "Россия не может по известным причинам в полный рост показывать эти изделия". "Поэтому использовалась графика", - заключил представитель Кремля.