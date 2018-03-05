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Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок

05.03.2018 ТАСС 102 1
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Гиперзвуковой блок
Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: Минобороны РФ

Так представитель Кремля прокомментировал высказанное журналистами мнение, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компьютерная графика в роликах о ракетах, показанных в ходе оглашения президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта послания Федеральному собранию, была использована из-за секретного характера этих разработок.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказанное журналистами мнение о том, что визуализация в послании была менее "продвинутой", чем сами ракеты, о которых рассказывал президент.

Как напомнил Песков, Путин в послании сам отмечал, что речь идет "об ультрасовременных разработках, которые, собственно, только вчера [1 марта] были рассекречены" и "Россия не может по известным причинам в полный рост показывать эти изделия". "Поэтому использовалась графика", - заключил представитель Кремля.
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1396
№1
05.03.2018 01:28
Надо полагать, что и качество графики страдает из-за секретности техники
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