Песков рассказал о потенциале российских разработчиков оружия



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские разработчики вооружений смогут обеспечить лидерство России в случае развития США системы противоракетной обороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

"Вчера общаясь с американскими журналистами, разъясняя им эти субстанции, президент сказал, что на многие десятилетия вперед сейчас мы обладаем потенциалом, который не позволит нейтрализовать наши стратегические ядерные силы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли демонстрация вооружения, что руководство страны больше не беспокоит создание комплексов ПРО другими странами и приближение НАТО к границам РФ.

"Этот потенциал, который основывается на новых системах вооружений, о которых вчера говорил президент, и очевидно, что, даже если американцы продолжат тратить огромные деньги налогоплательщиков на совершенствование своей системы ПРО, ясно, что и российские разработчики не будут сидеть на месте, вот это лидерство они будут укреплять и смогут, главное, сейчас можно уже об этом сказать с уверенностью, это лидерство смогут обеспечить, смогут не допустить того, чтобы паритет пошатнулся", - добавил он.