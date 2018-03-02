В ролике о ракете "Сармат" Флориду показали неслучайно, считает эксперт



Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко считает, что изображение американской Флориды на кадрах, демонстрирующих возможности новой российской ракеты "Сармат" и показанных в ходе послания президента РФ Владимира Путина парламенту, появилось неслучайно, таким образом Москва продемонстрировала США, что ее территория не является неуязвимой, новейшие вооружения РФ способны сломать атлантическую оборону Соединенных Штатов.

В четверг Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат". Некоторые СМИ обратили внимание, что в видеоматериалах, демонстрирующих комплекс "Сармат", была показана территория Флориды.

По словам Фененко, этот фрагмент был включен в видеоролик неслучайно. "Это, конечно, было не случайно. Дело в том, что во Флориде находятся компоненты системы атлантической обороны США. Поэтому было показано, как будет сломана атлантическая оборона США", - сказал Фененко.

"Я думаю, это было продемонстрировано по двум причинам. Первая: территория США остается уязвимой и никакая противоракетная оборона вас (США - ред.) не спасет. При этом удар может быть нанесен по Флориде, которая одновременно является и центром обороны и, как известно, излюбленным местом отдыха американской элиты", - добавил эксперт.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что "США был послан сигнал - если вы попытаетесь пойти на серьезную эскалацию какого-то регионального конфликта, то отсидеться за океаном не удастся - территория США будет под такой же угрозой удара со стороны РФ". Еще одной причиной Фененко назвал сигнал европейским партнерам США: "если вы думаете, что ваш лидер США вас защитит, не надейтесь".

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга накануне выразила уверенность, что на видео, демонстрирующем комплекс "Сармат", была показана именно территория США. В ходе брифинга корреспондент телеканала "Россия 1" задал вопрос, планируют ли США продолжать переговоры с РФ по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия с учетом послания президента РФ Путина, в котором он заявил о разработке новых видов стратегических вооружений. "Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь", - ответила Науэрт.