Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету "Пальмирой"
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил назвать новейшую российскую крылатую ракету "Пальмирой" в честь тех, "кто самоотверженно сражался со злом" в Сирии.
Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой. По его словам, названия для них пока не выбрали, их можно предложить на сайте Минобороны.
"Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят", - написал Кадыров в Telegram.
Он подчеркнул, что все погибшие военные - герои, "которые старались сохранить мир, сохранить чудо".
"Чудо" - один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ*. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой", - заключил глава Чечни.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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02.03.2018
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