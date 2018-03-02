Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море, провел комплекс учений на переходе морем", - сказал он.
Отмечается, что согласно плану боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя с кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля. Кроме того, на учениях был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что экипаж палубного вертолета Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, отработал взлет и посадку на палубу на ходу корабля, а также провел тренировку по организации поиска и слежения за подводной лодкой.
Экипаж фрегата продолжает выполнение задач в Средиземном море.
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02.03.2018
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