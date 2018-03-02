ВМС США приняли боевой корабль прибрежной зоны LCS-14 "Манчестер"



USS Independence (LCS-2, передний план) и USS Freedom (LCS-1).

Источник: ВМС США USS Independence (LCS-2, передний план) и USS Freedom (LCS-1).Источник: ВМС США

ЦАМТО, 2 марта. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 28 февраля на предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) церемонии приемки боевого корабля прибрежной зоны (LCS-14) "Манчестер".

LCS-14 "Манчестер" является 12-м боевым кораблем прибрежной зоны, поставленным ВМС США, и седьмым кораблем LCS класса "Индепенденс". Контракт на его постройку был подписан в марте 2013 года. Церемония аутентификации киля LCS-14 состоялась 29 июня 2015 года, церемония крещения – 7 мая 2016 года. Приемочные испытания LCS-14 "Манчестер" группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV) завершились в декабре 2017 года. Ввод корабля в боевой состав флота запланирован на май 2018 года.

После поставки LCS-14 выполнит переход в Сан-Диего (шт.Калифорния), где будет базироваться совместно с LCS-2 "Индепенденс", LCS-3 "Форт Уорт", LCS-4 "Коронадо", LCS-6 "Джексон", LCS-8 "Монтгомери", LCS-10 "Габриэлль Гиффордс" и LCS-12 "Омаха".

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. По информации ВМС США, на текущий момент подписаны контракты на поставку 29 кораблей LCS, 11 кораблей поставлены, 15 находятся на разных стадиях строительства.

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. Второй корабль серии, LCS-4 "Коронадо", был передан ВМС США 27 сентября 2013 года, третий, LCS-6 "Джексон", – 11 августа 2015 года, четвертый, LCS-8 "Монтгомери", – 10 сентября 2016 года. Пятый корабль, LCS-10 "Габриэлль Гиффордс", вошел в боевой состав ВМС США 10 июня 2017 года, шестой, LCS-12 "Омаха", – 3 февраля 2018 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии. Церемония крещения LCS-16 "Тулса" состоялась в феврале 2017 года. Ведется сборка и постройка модулей LCS-18 "Чарльстон", LCS-20 "Цинциннати", LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд", (LCS-26) "Мобайл". Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась 14 апреля 2017 года, закладка киля LCS-22 "Канзас-Сити" – 15 ноября 2017 года. В октябре 2017 года командование ВМС США заключило с Austal контракт на постройку 15-го боевого корабля прибрежной зоны LCS класса "Индепенденс" – LCS-30.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.